 فؤاد بدراوي: الهيئة العليا للوفد لم تحسم موقفها من الانتخابات.. وترشح يمامة غير رسمي - بوابة الشروق
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فؤاد بدراوي: الهيئة العليا للوفد لم تحسم موقفها من الانتخابات.. وترشح يمامة غير رسمي

محمد شعبان
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 12:34 ص | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 12:34 ص

قال فؤاد بدراوي، السكرتير العام وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، حصوله على موافقة أعضاء الهيئة العليا؛ بشأن الترشح كممثل الحزب خلال انتخابات الرئاسة المقبلة؛ غير رسمي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، أن الهيئة العليا للحزب لم تعقد إلى اللحظة اجتماعا رسميا لتقرير شأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمه.

ونوه بعقد الهيئة اجتماعا الأحد المقبل، مشيرا إلى إجازة اللائحة الداخلية للحزب؛ منح الحق لأعضاء الهيئة العليا في الترشح للانتخابات، لافتا إلى حسم الجمعية العمومية لحزب الوفد اختيار الممثل حال ترشح أكثر من عضو.

وأكد أن الجمعية العمومية للحزب؛ تعد المسئول عن حسم اختيار أمر مرشح الحزب، معقبا: «الهيئة الوفدية هي الفاصلة، ومن حق أي عضو آخر الترشح، القرار ليس بيد المرشح، من الوارد أن تقرر الهيئة عدم خوض الانتخابات نهائيا وهو أمر وارد».

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