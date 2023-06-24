ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة "أنت مش لوحدك"، والتي تستضيف 20 طفلاً من أطفال دار البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وذلك من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الثالثة من عصر غد الأحد، في رحاب مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين في منطقة الهرم.



وأعدت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي تحت إشراف الفنان أيمن هلال برنامجاً فنياً وترفيهياً للأطفال يتضمن زيارة لمتحف عميد الأدب العربي يعقبها عرضاً للعرائس ثم ورشة رسم وتلوين لمدة ساعة، مع عروض للتنورة واستعراضات فنية متنوعة، فضلاً عن إهداء هدايا رمزية يساهم بها أفراد وشركات من المجتمع المدني لإدخال البهجة على نفوسهم.



تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "أنت مش لوحدك" أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في يناير الماضي، وتبناها قطاع الفنون التشكيلية، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية للفئات الخاصة من الأطفال والنشء وتُقام بشكل شهري بالمواقع التابعة للقطاع.