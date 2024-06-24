وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون جولة عقوبات جديدة ضد روسيا

تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا، لمواجهة تهربها من تنفيذ العقوبات المفروضة عليها بالفعل، ومنعها من الحصول على تكنولوجيا غربية لتصنيع الأسلحة.

كما تم تجميد أصول 69 فردا و 47 كيانا على صلة بالغزو الروسي لأوكرانيا. كما جرى فرض حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأفراد.

وتستهدف الجولة الجديدة من العقوبات، لأول مرة، قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا، والذي يقدر بمليارات الدولارات.

وتمنع هذه الإجراءات موانئ، مثل زيبروج في بلجيكا من شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعد فترة انتقالية لمدة تسعة أشهر.

كما تستهدف العقوبات ما يطلق عليه " أسطول الظل" التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يتم استخدامه للتهرب من الخضوع للعقوبات، بما يشمل 27 سفينة على وجه التحديد.