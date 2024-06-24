تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 45 ألفًا و861 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها 1801 مخالفة سير بدون تراخيص، و19 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و2279 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات لشروط التراخيص، و21 دراجة نارية مخالفة، و3 مخالفات موقف عشوائي.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. وتواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



