لميس الحديدي تستنكر قطع التيار لمدة 4 ساعات في بورسعيد: الكهرباء مش رفاهية

استنكرت الإعلامية لميس الحديدي، ما أعلنته شركة القناة لتوزيع الكهرباء - قطاع بورسعيد بشأن قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات، اليوم الاثنين.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «يعنى إيه قطع كهربا 4 ساعات في حرارة 43 وبدون مواعيد محددة؟ فيه ناس كبيرة لا تتحمل، وناس عيانة وطلبة بيذاكروا وناس بتتعلق في المصاعد، حتى الناس العادية ده أبسط حقوقها».

وأضافت: «الكهربا مش رفاهية.. ده حق المواطن ودور الدولة، الناس أهم من أرقام الموازنة الصماء بتاعت الفائض الأولي!».

وفي وقت سابق، نشرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء «قطاع بورسعيد» خطة تخفيف الأحمال وقسمتها على ثلاث مجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى

من الساعة 2 عصراً حتي الساعة 5 عصراً

من الساعة 7 مساءً حتي الساعة 8 مساء

المجموعة الثانية

من الساعة 3 عصراً حتي الساعة 6 مساءً

من الساعة 8 مساءً حتي الساعة 9 مساءً

المجموعة الثالثة

من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 7 مساءً

من الساعة 9 مساءً حتي الساعة 10 مساءً

شاهد التغريدة:

https://x.com/lameesh/status/1805224964364149054