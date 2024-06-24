قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن حكومة الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تريد الوصول إلى وقف إطلاق النار ولا تريد تبادل أسرى حقيقيًّا.

وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة، نقلها بيان صادر عن الحركة: «لطالما قلنا منذ شهور، وقلنا للوسطاء وقلنا للجميع إننا جاهزون إذا ما كان بين أيدينا نص واضح وعرض واضح لوقف إطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وأن نذهب لتبادل صفقة حقيقية».

وتابع: «نتنياهو يقول للجميع بكل وضوح أنا لا أريد وقف الحرب، أريد أن أقوم بعمل جزئي.. هدنة مؤقتة لاسترداد مجموعة من الأسرى الإسرائيليين بيد المقاومة ثم أستأنف الحرب، هذا هو الموقف الحقيقي لنتنياهو، وكل ما سوى ذلك هو تزيين للكلام وإعادة الكلمات من هنا وهناك».

وأشار إلى أن الحركة مستعدة وجادة للدخول في مفاوضات حقيقية وجادة إذا ما التزم الاحتلال الإسرائيلي بالمبادئ التي وردت في المقتر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وما يحققه لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديدا وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الشامل الكامل من قطاع غزة، ونذهب لصفقة جادة.

واستكمل: «نتنياهو لا يريد إبرام صفقة، وهو يتسلى على هؤلاء الذين يلتقيهم بين الحين والآخر، وفي كل يوم يعلن هذه التصريحات الجوفاء التي مضى عليها ما يقرب من تسعة أشهر، فلا قضى على المقاومة ولن يستطيع أن يسترد الأسرى بدون صفقة مع المقاومة الفلسطينية التي تمثلها حماس، ولن يستطيع أن يفرض كل ما يريد».

وصرح الحية: «نتنياهو يعلن صراحة أفكارًا وشعارات لاستمرار الحرب والعدوان، وهذا في ذمة اليوم الوسطاء، وفي مقدمتهم أمريكا التي هي شريكة في هذه الحرب، واليوم تصريحات ومصداقية الرئيس الأمريكي بايدن على المحك، وكذلك قرار مجلس الأمني الذي اعتمد بشبه إجماع».