جورج وسوف يسخر من شائعة وفاته: خيرها في غيرها

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حرص المطرب اللبناني جورج وسوف على نفي شائعة وفاته التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة، وذلك من خلال فيديو قصير نشره عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام.

ونفى وسوف كل المزاعم التي انتشرت حول وفاته، وقال في الفيديو: «أنا بخير وصحتي جيدة ومتواجد بمنزلي وأشاهد مسلسلات وأعيش حياتي جيدًا».

وأضاف: «هذه الشائعات كلها خطأ، وأرجو لا تزيدوا منها»، لافتًا إلى أنه تلقى الكثير من المكالمات من مقربين للاطمئنان عليه.

واختتم حديثه - في الفيديو الذي ظهر يلعب الطاولة مع أحد أصدقائه - بالسخرية: «يلا خيرها في غيرها».

من ناحية أخرى، يستعد وسوف لإقامة عدة حفلات غنائية في ألمانيا والنرويج خلال الأيام المقبلة.