أول دولة أوروبية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

وجهت وزارة الخارحية في مقدونيا الشمالية، يوم الأحد، نداء إلى مواطنيها لمغادرة لبنان، على خلفية التصعيد والتطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونشرت وزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية على موقعها الرسمي بيانا جاء فيه: «نداء لمواطنينا لمغادرة لبنان نظرا للوضع الأمني ​​المتدهور في لبنان، تدعو وزارة خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية جميع مواطنينا الموجودين في هذا البلد إلى مغادرته في أقرب فرصة ممكنة. ونناشد أيضًا تأجيل جميع الرحلات غير الضرورية إلى هذا البلد. هناك احتمال لتفاقم الوضع أكثر، وبالتالي تقليل احتمالات مغادرة لبنان في الوقت المناسب. كما هو الحال دائما، تضع وزارة الخارجية كل إمكاناتها لمساعدة مواطنينا وتشير إلى رقم الهاتف المناوب لوزارة الخارجية: 38975268736+ (عنوان البريد الإلكتروني: globalsos@mfa.gov.mk)».

ويأتي بيان خارجية مقدونيا الشمالية في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل مؤخرا، باستهدافها برا وبحرا وجوا في حال شنها حربا على لبنان.

ووجه نصر الله يوم الأربعاء، تحذيرا للحكومة القبرصية من فتح مرافقها للحرب على لبنان.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "حزب الله" هو من بدأ الحرب، مشددا على أن من "واجب إسرائيل" تغيير الوضع، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أنه إذا "واصل "حزب الله" مهاجمتنا فإن جنوب لبنان سيلقى مصير غزة".

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، فيما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات موجهة لجميع الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وضبط النفس.