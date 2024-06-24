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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو بين مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يظهر به شخص يتعرض للضرب والاعتداء عليه من آخرين بمنطقة المرج في محافظة القاهرة.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعى، يفيد بتعرضه للضرب بتاريخ 20 يونيو الجاري، وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك (تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام").

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وضبطهم، وتبين أنهم 3 أشخاص (موظفة بأحد البنوك، وشقيقها، وحارس العقار محل سكنهما)، وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال استغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها. وبسؤال المُبلغ أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.