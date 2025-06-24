الإسماعيلية تطلق مبادرة أسماكنا بنصف ثمنها لتخفيض أسعار السمك 30% ومواجهة الغلاء

تستعد محافظة الإسماعيلية، يوم الجمعة المقبلة، لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "أسماكنا بنصف ثمنها"، تستهدف تخفيض أسعار الأسماك، لا سيما سمك الشبار (البُلطى)، وطرحه بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتجاوز 30%، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي شدد على أهمية تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لضمان وصول سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، ضمن سلسلة من المبادرات والمعارض التي تطلقها المحافظة لدعم القدرة الشرائية وتحقيق التوازن في الأسواق، في مواجهة احتكار بعض الوسطاء وارتفاع الأسعار.

وتعكس المبادرة شراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يشارك فيها مزارعو الأسماك وتجار سوق الجملة ومجمع أسماك الإسماعيلية، بتوفير كميات من الأسماك بأسعار تنافسية، ما يدل على الحس الوطني واستشعار المسؤولية المجتمعية من المشاركين.

وثمّن محافظ الإسماعيلية الجهود المبذولة، موجّهًا الشكر للتجار والمزارعين على تعاونهم مع الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف.

كما وجّه العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بتوفير خطوط مواصلات مجانية من ميدان الفردوس إلى مجمع الأسماك المطوّر "سوق السمك الجديد" بطريق البلاجات، تيسيرًا على المواطنين، مع توفير خضراوات وفاكهة بالتعاون مع تجار سوق الجملة بمدينة المستقبل، ليتمكن المواطن من شراء احتياجاته الغذائية من مكان واحد وبأسعار مناسبة.



