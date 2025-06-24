أردوغان يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لجنون الحرب بين إيران وإسرائيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة خلال أقرب وقت ممكن.

وشدد خلال مؤتمر صحفي في مطار إسنبوغا بالعاصمة أنقرة، قُبيل توجهه إلى قمة قادة حلف الناتو في لاهاي، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بلا انقطاع.

وأشار إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي تماماً في المنطقة بأكملها، قائلًا إنه «لا يمكن قبول الخطوات المتهورة التي أقدمت عليها إسرائيل، بدءًا من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وصولاً إلى إيران».

ورحب بالأنباء الواردة بشأن توصل إسرائيل وإيران لاتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا تل أبيب وطهران إلى الالتزام به.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ الدول الفاعلة إجراءات ملموسة لوضع حد «لجنون» الحرب بين إيران وإسرائيل، محذرا من تبعاتها على المنطقة والعالم.

وذكر أن «تركيا تواصل بحزم موقفها المبدئي الملتزم بالقانون الدولي، والذي يمنح الأولوية للدبلوماسية».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».