الأردن يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

رحّب الأردن اليوم بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أهمية هذا الاتفاق في خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين السفير د. سفيان القضاة، إن المملكة تؤكّد ضرورة الالتزام بالاتفاق حماية للمنطقة من تبعات المزيد من التدهور، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا للتعامل مع كل الأزمات، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدّد القضاة، على أن التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين هو مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدًا ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ينهي العدوان الإسرائيلي والكارثة الإنسانية التي يسبّبها، وإطلاق حراك سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».