طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقفٍ لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسيطيني أيضًا.

تأتي هذه التصريحات بعد دخول وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وإيران، حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وفي بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان الألماني، قال ميرتس إن بلاده تعارض في الوقت نفسه تجميد العلاقات التجارية التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لافتا إلى أن " تعليق أو حتى إلغاء هذه الاتفاقية، غير وارد بالنسبة للحكومة الفيدرالية".

واستغل ميرتس بيانه الحكومي لتوجيه "كلمة شكر خاصة من قلبه" لوزير خارجيته يوهان فاديفول، معربا عن امتنانه له على جهوده الدبلوماسية في الشرق الأوسط وموقفه من اتفاقية الشراكة.

يذكر أن ميرتس يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه الوزير فاديفول.

وكانت هناك تقارير منذ أيام عن انتقادات داخلية، خصوصًا من داخل الحزب المسيحي، تجاه فاديفول بسبب تبنيه مواقف مختلفة عن ميرتس فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط.

وقال ميرتس إن من "حق إسرائيل أن تدافع عن وجودها وأمن مواطنيها"، لكنه أضاف: "نسمح لأنفسنا بطرح تساؤلات نقدية بشأن الهدف الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه في قطاع غزة، ونُطالب بتعامل يليق بكرامة الإنسان مع سكان القطاع، وخاصة مع النساء والأطفال وكبار السن".

ومن المقرر أن يتوجه ميرتس في وقت لاحق من اليوم إلى مدينة لاهاي الهولندية للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتي تُعقد مساءً في أول لقاء من نوعه منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.