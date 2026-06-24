محافظ البحيرة تكرم أوائل الشهادة الإعدادية: المتفوقون ثروة حقيقية للمجتمع

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمجمع دمنهور للثقافة والفنون لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة؛ تقديرًا لتفوقهم الدراسي وتميزهم العلمي خلال العام الدراسي 2025/2026، بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مديري الإدارات التعليمية وأولياء أمور الطالبات المكرمات.

وخلال اللقاء، أعربت محافظ البحيرة، عن بالغ سعادتها وفخرها بما حققته الطالبات من تفوق مشرف، مؤكدةً أن هذا النجاح هو ثمرة الاجتهاد والمثابرة والإرادة القوية، مشيدةً بالدور المحوري لأولياء الأمور والمعلمين في توفير البيئة الداعمة التي ساهمت في تحقيق هذا التميز.

وأكدت أن أبناء وبنات البحيرة يثبتون يومًا بعد يوم قدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة، مشيرةً إلى أن المتفوقين يمثلون ثروة حقيقية للمجتمع وقاعدة أساسية لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا.

وأضافت المحافظ، أن التفوق العلمي يمثل حجر الأساس في بناء الأوطان وصناعة المستقبل، مؤكدةً أن الدولة تحرص على اكتشاف المتميزين ورعايتهم وتوفير المناخ الداعم لتنمية قدراتهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل قادر على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظة لعمل رحلة للأوائل الثلاثين بالمحافظة، ومعهم عدد من القيادات والمعلمين، للتعرف على أهم معالم المحافظة والتعريف بها.

وفي ختام الاحتفالية، كرمت الدكتورة جاكلين عازر، الطالبات الأوائل، متمنيةً لهن دوام النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة، وأن يكن دائمًا قدوة لزميلاتهن ونماذج ملهمة للأجيال القادمة.



والطالبات المكرمات من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة:



الطالبة بسنت بكر سعد قطب بكر، الأولى على مستوى المحافظة بمجموع 279 درجة – مدرسة الزهور الإعدادية – إدارة المحمودية التعليمية.



الطالبة لينا ياسر كمال عبد المجيد حسن، الأولى مكرر بمجموع 279 درجة – مدرسة محمد خميس المتميزة للغات – إدارة دمنهور التعليمية.



الطالبة أماني يحيى محمد علي محمد، الأولى مكرر بمجموع 279 درجة – مدرسة الشهيد شريف محمد صالح العبد – إدارة أبو حمص التعليمية.



الطالبة منة الله محمد حسين محمود خليفة، الأولى مكرر بمجموع 279 درجة – مدرسة أحمد بهجت مناع الإعدادية بنات – إدارة دمنهور التعليمية.



الطالبة جنى وجيه رمضان محمد كليب أبو الخير، الأولى مكرر بمجموع 279 درجة – مدرسة الشهيد مصطفى سلمان – إدارة دمنهور التعليمية.



الطالبة رحمة مصطفى إبراهيم طه الهابط، الأولى مكرر بمجموع 279 درجة – مدرسة أبو الفضل للتعليم الأساسي – إدارة دمنهور التعليمية.



الطالبة شهد طارق إبراهيم عبد المحسن، الأولى مكرر بمجموع 279 درجة – مدرسة البنات الإعدادية القديمة – إدارة الدلنجات التعليمية.



الطالبة شهد السيد عبد القادر عبد المطلب، الأولى مكرر بمجموع 279 درجة – مدرسة الإبعادية الإعدادية المشتركة – إدارة دمنهور التعليمية.



الطالبة سارة محمد سعيد حسن أحمد، الأولى مكرر بمجموع 279 درجة – مدرسة عبد العزيز مخيون الإعدادية – إدارة أبو حمص التعليمية.



الطالبة آلاء محمد إبراهيم زيتون، الأولى مكرر بمجموع 279 درجة – مدرسة الأمين الخاصة – إدارة إدكو التعليمية.