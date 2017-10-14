الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة مخالفات لمركبات المقدسيين في سلوان جنوب الأقصى

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شنت طواقم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مخالفات مالية لمركبات المواطنين المقدسيين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن شرطة الاحتلال نصبت حاجزا وسط الشارع الرئيس في الحي، وأوقفت السيارات المارة وحررت لأصحابها مخالفات مالية متفاوتة، وصفها المواطنون بأنها "غير قانونية وكيدية".

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصورا صحفيا من منطقة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.. وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي صالح الزغاري عقب دهم منزله وحولته إلى أحد مراكز الاحتلال في المدينة للتحقيق معه".

وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية اليوم في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وسط أعمال تجريف.

وأفاد شهود عيان بأن 8 آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية على مقربة من الشريط الحدودي شرق بلدة جباليا، انطلاقا من مواقع "أبو صفية" العسكري خلف الشريط الحدودي شرق البلدة.

وأكد أن عملية التوغل رافقتها أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل في المنطقة المستهدفة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي التوغل في أراضي المواطنين الحدودية، وتمنع المزارعين من زراعتها أو فلاحتها، وتطلق الرصاص صوبهم.