وفاة الملاكم الروسي مكسيم داداشيف متأثرا بإصاباته خلال نزال أمام غريمه سابريل ماتياس

توفي الملاكم الروسي مكسيم داداشيف، أمس الثلاثاء، متأثرا بالإصابات التي لحقت به في مباراة ملاكمة ضد البورتريكي سابريل ماتياس، في واشنطن يوم الجمعة الماضي.

وخاض داداشيف، 28 عاما، مباراة في الوزن الخفيف استمرت حتى الجولة 11 واضطر مدربه بودي ماكجيرت، إلى إنهاء المباراة بعد أن لاحظ تأثر الملاكم بالضربات التي تلقاها في رأسه.

وانهار داداشيف تماما ولم يستطع السير إلى غرفة الملابس، ودخل في حالة إغماء ليتم نقله إلى المستشفى وتبين إصابته بنزيف في المخ، وخضع لعملية جراحية طارئة لكنها لم تنجح في إنقاذ حياته.

وأعلن الاتحاد الروسي للملاكمة نبأ الوفاة وأكد أنه سيفتح تحقيقا في الأسباب التي أدت إلى وفاة الملاكم.

وأشار السكرتير العام للاتحاد الروسي عمر كرمليف، إلى وجود "نوع من الانتهاكات"، وقال في بيان: "لقد فقدنا مكسيم داداشيف. لقد كان شابا واعدا".

وأضاف:"سنقدم الدعم الكامل لأسرته بما في ذلك الدعم المادي. سنكمل التحقيق في الظروف المحيطة بهذه المباراة، نحتاج إلى معرفة حقيقة ما حدث".

وأوضح أن وفاة الرياضي الروسي أمر يحدث في أي رياضة. وتابع "أعتقد أن العامل البشري كان له دور، كان هناك نوع من الانتهاكات".

وفاز داداشيف المقيم في الولايات المتحدة، بجميع مبارياته السابقة وعددها 11 مباراة، لكنه لم يتحمل وابل اللكمات القوية التي وجهها له سابريل في ميريلاند، رغم أنه ظل واقفا على قدميه ولم يسقط أو يترنح.

وقال مدربه بعد ذلك إنه "لم يستطع إقناع" لاعبه بالتوقف، لكنه اختار أن يقر بالهزيمة عندما رآه "يتلقى ضربات أكثر قوة مع استمرار القتال".

وقال الاتحاد الروسي للملاكمة إنه بعد المباراة، تدهورت حالة داداشيف وشخص الأطباء الحالة على أنها نزيف في المخ وخضع لعملية جراحية "صعبة"، لكنه مات الثلاثاء.

وأثار خبر وفاة داداشيف موجة حزن بين اللاعبين وعشاق الملاكمة، ونعاه الكثير من أبطال اللعبة، خاصة أنه كان ملاكما قويا وفاز بجميع مبارياته السابقة بالضربة القاضية.