رئيس وزراء إيطاليا يرد أمام البرلمان على اتهامات التمويل الروسي للحزب الحاكم

يقدم رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، تقريرا أمام البرلمان بشأن اتهامات بتمويل روسي غير مشروع لحزب الرابطة اليميني المتطرف الحاكم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال موقع "Buzzfeed" الأمريكي إنه حصل على تسجيل لاجتماع في موسكو حول ترتيبات لتوجيه أموال روسية بشكل سري إلى حزب الرابطة الإيطالي عبر مبيعات الوقود.

وذكر الموقع أن جيانلوكا سافويني، المتحدث السابق باسم زعيم الحزب ماتيو سالفيني، الذي يشغل أيضا منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، كان أحد الرجال الذين شاركوا في الاجتماع.

ولا يوجد دليل على أن الصفقة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات قد تمت على الإطلاق.

وتبرأ سالفيني من سافويني، الذي يرأس جمعية لتعزيز العلاقات بين روسيا ومنطقة لومباردي شمالي إيطاليا، وكان كثيرا ما يظهر كسفير لسالفيني في الأوساط الروسية.

وفي الأسبوع الماضي، قال سالفيني إنه سوف يرد على الأسئلة بهذا الشأن خلال جلسات أسئلة وأجوبة دورية مع النواب، وليس في جلسة خاصة مثل كونتي.

ودعت المعارضة إلى استقالة سالفيني، وهو الشخصية السياسية المهيمنة في إيطاليا والذي يتمتع حزبه بتقدم كبير في استطلاعات الرأي.

يشار إلى أن حزب الرابطة الإيطالي ليس الحزب الأوروبي اليميني المتطرف الوحيد الذي يتم اتهامه بإجراء معاملات غير مشروعة مع روسيا.

وكانت اتهامات مماثلة قد وجهت ضد "حزب الحرية" النمساوي وحزب "التجمع الوطني" الفرنسي.