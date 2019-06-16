البحرية الأمريكية تعتقد أنها ربما أسقطت طائرة إيرانية مسيرة ثانية

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قالت البحرية الأمريكية إنها تعتقد أنها ربما أسقطت طائرين إيرانيتين بدون طيار الأسبوع الماضي، وليس طائرة واحدة فقط.

وقالت الولايات المتحدة الخميس إنها دمرت طائرة بدون طيار قبل اقترابها من واحدة من سفنها الحربية في مضيق هرمز.

لكن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قال إنه يعتقد إن طائرة أخرى بدون طيار قد تكون أُسقطت.

وقال ماكينزي: "نحن على ثقة أننا أسقطنا طائرة بدون طيار، وقد نكون أسقطنا طائرة ثانية دون طيار".

ونفت إيران إسقاط إي طائرة من طائراتها.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا، وتوجد مخاوف من مواجهة بين الجانبين.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد تكون أسقطت طائرة ثانية بدون طيار الأسبوع الماضي، ولكن جاري التحقق من ذلك.

وتوجه الولايات المتحدة اللوم لإيران بشأن سلسلة من الهجمات منذ منتصف مايو/أيار على ناقلات في منطقة الخليج. وتنفي طهران المزاعم الموجهة إليها.

وفي يونيو/حزيران أسقطت إيران طائرة إمريكية دون طيار في الخليج. وتقول طهران إن الطائرة كانت في مجالها الجوي، لكن واشنطن تقول إنها كانت في الأجواء الدولية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك إن بلاده كادت تشن ضربة عسكرية على إيران ردا على إسقاط الطائرة، لكنه تراجع في الدقائق الأخيرة لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين.