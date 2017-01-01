استطلاع يرصد استعداد 55% من الألمان لتلقي لقاح مضاد لكورونا

كشف استطلاع حديث للرأي، أنه على ما يبدو لا يرغب جميع مواطني ألمانيا في الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 55% فقط من الألمان يعتزمون تلقي لقاح مضاد لكورونا حال توفره.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته جامعة هايدلبرج الألمانية وشمل 1350 شخصا، إلى أنه كلما زاد ميل الأفراد إلى نظريات المؤامرة، زادت معارضتهم لتدابير الوقاية من الإصابة بالعدوى، مثل تطبيق مكافحة كورونا أو الحصول على لقاحات.

كما وجد فريق البحث أن المجموعة التي تميل إلى تصديق نظريات المؤامرة أقل رضا عن إدارة الحكومة الألمانية للأزمة.

وقال أستاذ علم النفس في الجامعة، بيتر كيرش، والذي شارك في التحليل، إن معارضي الإجراءات الاحترازية لديهم ثقة ضعيفة في الآخرين.

وتتضح أمور مماثلة أيضا فيما يتعلق بالثقة في الإذاعات العامة ووسائل الإعلام المطبوعة.