«جيرو دي إيطاليا» ينطلق بأربع مراحل في صقلية

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أعلن منظمو سباق إيطاليا الدولي للدراجات (جيرو دي إيطاليا) اليوم الجمعة أن نسخة هذا العام من السباق ستنطلق بمرحلة ضد عقارب الساعة في صقلية يوم الثالث من أكتوبر المقبل.

وأوضح بيان المنظمين أن صقلية ستستضيف المراحل الأربعة الأولى من السباق هذا العام.

وكان السباق تأجل من موعده المنتظم في مايو الماضي إلى أكتوبر المقبل بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتنطلق فعاليات هذه النسخة (الـ103 في تاريخ السباق) بمرحلة ضد عقارب الساعة تمتد لـ16 كيلومترا من مونريال إلى باليرمو.

وتقام فعاليات هذه النسخة من جيرو دي إيطاليا خلال الفترة من الثالث إلى 25 أكتوبر المقبل.

ويكشف المنظمون خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل المراحل الأخرى من السباق.

وقال نيلو موسوميتشي، رئيس منطقة صقلية: "إنها فرصة رائعة للرياضة والسياحة، وهي فرصة جيدة لنظهر أفضل جزء من أرضنا إلى إيطاليا والعالم".

ويتداخل الموعد الجديد لإقامة السباق هذا العام مع موعد إقامة سباق إسبانيا الدولي (فويلتا) والمقرر من 20 أكتوبر إلى الثامن من نوفمبر المقبلين.

وفي المقابل، يقام أول سباق كبير الموسم الحالي، وهو سباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس)، من 29 أغسطس إلى 20 سبتمبر المقبلين.

وتوقفت سباقات الدراجات على مدار نحو أربعة شهور بسبب وباء كورونا، فيما تستأنف هذه الرياضة نشاطها تدريجيا في الوقت الحالي.