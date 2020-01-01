 طائرات التحالف الدولي تعترض طائرة مدنية إيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرات التحالف الدولي تعترض طائرة مدنية إيرانية

د ب أ
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 12:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 12:02 ص

كشفت مصادر بالطيران المدني السوري، أن طيرانًا يعتقد أنه تابع للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف، ما اضطر الطيار لخفض مستوى الطيران بشكل حاد أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطائرة الإيرانية كانت قادمة من العاصمة الإيرانية طهران، في طريقها إلى بيروت عبر الأجواء السورية وتم اعتراضها من طيران حربي في منطقة التنف.

وأشارت إلى أن الطائرة واصلت رحلتها إلى بيروت.

وقال قائد طائرة الركاب الإيرانية لوسائل إعلام إيرانية: "تواصلت مع طياري المقاتلات وعرفوا أنفسهم على أنهم أمريكيون وطلبت منهم مراعاة المسافة الآمنة".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض وتهديد طائرة ركاب مدنية في الأجواء السورية.

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