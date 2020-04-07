محافظ الإسكندرية: استقبلنا مليون زائر يوميا خلال فترة العيد

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن أهالي مدينة الإسكندرية سعداء بالرواج الاقتصادي والتجاري بعد زيادة أعداد المصيفين خلال الأيام الماضية، متوقعًا الزيادة الأكبر ستكون بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الأتوبيسات تنقل المصيفين إلى الشواطئ صباحًا يوميًا، موضحًا أن الشاطئ المجاني يشهد إقبالا كبيرًا.

وأشار إلى زيادة حجم القمامة بالمدينة من 4 آلاف إلى 5 آلاف أو 6 ألاف طن يوميًا بسبب الزيادة في أعداد الزوار، مشيدًا بمنظومة النظافة في الإسكندرية، والتي تصل إلى 90%.

ولفت إلى استقبال الإسكندرية إلى مليون زائر يوميًا خلال أيام العيد، مؤكدًا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل الشواطئ.

وأكد توافر جميع السلع الغذائية بالإسكندرية ولا يوجد أي نقص بها، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على حياتهم.

وأوضح أنه لم يتم تلقي أي بلاغات عن مشاجرات أو مشاحنات من قبل المواطنين؛ نظرًا لاستمتاعهم بعد طول مدة إغلاق الشواطئ.