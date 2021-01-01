عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد تشييع جثمان الطفل محمد التميمي البالغ من العمر 17 عامًا إلى مثواه الأخير بالدموع والزغاريد، وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية.

وألقت العائلة والأصدقاء نظرة الوداع على جثمان الفتى الشهيد، قبل أن ينقل إلى المسجد، حيث أديت صلاة الجنازة على الجثمان قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، في كلمة ألقاها خلال التشييع، إن الاحتلال يمعن في جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني معتقدا أنه سيكسر إرادته وصموده، مؤكدا أن ذلك لن يزيد الشعب إلا ثباتا وصمودا على أرضه.

من جهته، دعا أمين سر حركة فتح إقليم رام الله والبيرة، موفق سحويل، المجتمع الدولي الى التحرك للجم الاحتلال ووقف جرائمه بحق الشعب، مشددا على أن حركة «فتح» ستبقى وفية للشهداء والجرحى والأسرى حتى نيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وكان التميمي البالغ من العمر سبعة عشر عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح.

وكان أكثر من 320 مواطنا، بينهم مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أيمن النوباني، أصيبوا أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.