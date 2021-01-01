 شخص يشعل النيران في شاب اعتدى بالضرب على والده بالشرقية - بوابة الشروق
السبت 24 يوليه 2021 10:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

شخص يشعل النيران في شاب اعتدى بالضرب على والده بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 10:43 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 10:43 م

أشعل شخص النيران في جاره صاحب محل بقالة ببندر أبو كبير بالشرقية؛ إثر تعدي الأخير بالضرب على والد الأول لخلافات جيرة بينهما.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول المدعو "وليد.ع.س.ال"، 33 سنة، صاحب محل بقالة، مُقيم ببندر أبو كبير، مصابًا بحروق بالرقبة والوجه وأعلى الصدر والظهر والذراعين.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أيمن.ع.ش"، 40 سنة نجار، جار المجني عليه، والذي وصل هو الآخر المستشفى مصابًا بحروق بسيطة بالساق اليمنى، حيث تبين وجود خلافات جيرة سارقة بين المجني عليه الأول والطرف الثاني، سببها اعتداء الأول بالضرب على والد الثاني، حيث ألقى نجل الأخير مادة مشتعلة على صاحب محل البقالة، ما أسفر عن إصابتهما، فيما تم التحفظ على الطرفين.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزهما على ذمة التحريات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك