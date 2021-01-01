شخص يشعل النيران في شاب اعتدى بالضرب على والده بالشرقية

أشعل شخص النيران في جاره صاحب محل بقالة ببندر أبو كبير بالشرقية؛ إثر تعدي الأخير بالضرب على والد الأول لخلافات جيرة بينهما.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول المدعو "وليد.ع.س.ال"، 33 سنة، صاحب محل بقالة، مُقيم ببندر أبو كبير، مصابًا بحروق بالرقبة والوجه وأعلى الصدر والظهر والذراعين.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أيمن.ع.ش"، 40 سنة نجار، جار المجني عليه، والذي وصل هو الآخر المستشفى مصابًا بحروق بسيطة بالساق اليمنى، حيث تبين وجود خلافات جيرة سارقة بين المجني عليه الأول والطرف الثاني، سببها اعتداء الأول بالضرب على والد الثاني، حيث ألقى نجل الأخير مادة مشتعلة على صاحب محل البقالة، ما أسفر عن إصابتهما، فيما تم التحفظ على الطرفين.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزهما على ذمة التحريات.