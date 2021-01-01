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ودع محمد عامر منافسات الفردي لسلاح السيف في أولمبياد طوكيو وذلك بعد الخسارة أمام بطل كوريا الجنوبية في دور الـ16.

وخسر اللاعب أمام نظيره الكوري الجنوبي بطل العالم أو سانج اوك بنتيجة 15-9.

وكان البطل المصري قد تأهل إلى دور الـ16 بعد التغلب في مباراته الأولى على الأمريكي داريل هومر وصيف أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بنتيجة 15-11.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر البعثة المصرية للسلاح هي البعثة الأكبر ضمن الوفود المصرية المشاركة كما انها اكبر بعثة اولمبية في تاريخ الاتحاد المصري للسلاح بواقع 11 لاعبا يمثلون فريق سلاح الشيش رجال وفريق سلاح الشيش سيدات وفريق سلاح السيف رجال و مقعدين فرديين في منافسات سلاح سيف المبارزة “الايبيه” رجال و سلاح السيف سيدات.