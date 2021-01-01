الصينية يانج تتوج بأول ذهبية في أولمبياد طوكيو بمنافسات الرماية

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توجت الصينية تشيان يانج لاعبة الرماية بأول ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي تقام بمشاركة 206 دولة وأكثر من 11 ألف لاعب ولاعبة.

وحصدت يانج ذهبية منافسات الرماية 10 متر بندقية هواء بعد أن حققت 251.8 نقطة وهو رقم أولمبي في المنافسات.

بينما حصلت لاعبة الاتحاد الروسي أناستازيا جالاشينا الميدالية الفضية بعد أن حققت 251.1 نقطة، وحصدت السويسرية نينا كريستين الميدالية البرونزية بعد أن حققت 230.6 نقطة.

يذكر أن لاعبة مصر الزهراء شعبان قد ودعت تصفيات هذه المنافسات بعد أن احتلت المركز 38 من أصل 50 لاعبة برصيد 620 نقطة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.