أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الاولمبية في طوكيو، اليوم السبت، أن 17 شخصًا آخر على صلة بأولمبياد طوكيو ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من بينهم رياضي واحد، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها اللجنة منذ بداية هذا الشهر إلى 123 إصابة.

وقالت اللجنة، إن الإصابات الجديدة تشمل 14 متعاقدًا واثنين من مسؤولي الألعاب، وكان أحدهم يقيم في قرية الرياضيين، مشيرة إلى أن الرياضي المصاب ليس يابانيًا لكنه لم يكن مقيمًا في القرية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ويأتي ذلك بعد يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت عامًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت اللجنة المنظمة إحصاء إصابات كوفيد-19 في مطلع يوليو الجاري مع وصول الرياضيين والمسؤولين المشاركين.. ولا تتضمن الإحصائيات الرياضيين والعاملين الذين ثبتت إصابتهم في معسكرات تدريب ما قبل الأولمبياد في اليابان.

وأشارت "كيودو"، إلى أن المنظمين تعهدوا بتنظيم ألعاب أولمبية وبارالمبية آمنة من خلال الالتزام بقواعد الحجر الصحي والاختبارات للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن النتائج الإيجابية استمرت في الظهور يوميًا، وسط قلق بشأن ما إذا كان الأفراد يتبعون إجراءات الوقاية من كوفيد-19 بشكل صحيح.