السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا تدين الهجوم على ميناء أوديسا

أدانت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك الهجوم الذي استهدف ميناء أوديسا الأوكراني عقب توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقا يسمح باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.



ووصفت برينك - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - الهجوم على ميناء أوديسا بال"مشين"، مشددة على ضرورة محاسبة روسيا على ذلك.



وكان ممثل منطقة أوديسا سيرجي براتشوك قد أعلن في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن موسكو هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر"، مضيفاً "أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية لميناء أوديسا".