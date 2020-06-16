أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات الأوضاع في أوكرانيا

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم الأحد، سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أجرى مباحثات موسعة مع الوزير الروسي والوفد المرافق له تناولت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تمت مناقشة مستجدات التعاون الثنائي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وكذا مذكرة التعاون لإنشاء منتدى التعاون العربي الروسي الذي ستعقد دورته السادسة عندما تتوافر الظروف المناسبة.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبخاصة تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث حرص أبو الغيط على الاستماع إلى طرح وزير الخارجية الروسي بشأن مجريات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها المختلفة على العالم وعلى المنطقة العربية.

وجدد أبو الغيط في هذا الصدد ترحيب الأمانة العامة باتفاق إسطنبول لتسهيل عمليات تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، وتطلعه لتنفيذه بحسن نية لتجنيب الكثير من الدول التبعات الخطيرة لأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب.

وفي سياق الحديث عن الجهود الدبلوماسية للتسوية السلمية للأزمة، أكد أبو الغيط جدية الجهد العربي للمساهمة الفاعلة في هذه الجهود من خلال استئناف مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا اجتماعاتها لتعميق التباحث حول السبل الممكنة لتحقيق تقدم ملموس بهدف جمع الطرفين على طاولة التفاوض وبما يفضي إلى المساهمة في وقف الحرب وتسوية النزاع.

وذكر المتحدث أن المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية، حيث نقل أبو الغيط لوزير الخارجية الروسي قلقه العميق من الانسداد الذي وصلت إليه الامور في ظل إصرار إسرائيل على استدامة الوضع الراهن الذي تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين في غياب أي أفق لحل النزاع.

وحذر أبو الغيط من أن مؤشرات التوتر أصبحت واضحة وتوحي بأن الوضع قد ينفجر في أية لحظة، خاصة في ظل الضبابية التي ستطبع الموقف الداخلي الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث أن الجانبان استعرضا أيضا التطورات على صعيد الأزمة السورية في ضوء نتائج قمة طهران بين روسيا وإيران وتركيا.

وقال المتحدث إن وزير الخارجية الروسي، وعقب لقائه بالأمين العام، ألقى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تمحورت حول مواقف موسكو من تطورات الحرب في أوكرانيا وكذا بشأن مختلف القضايا الإقليمية.