قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن دول العالم تنتقل لاستخدام العملات المحلية في التجارة، لافتًا إلى أن «سلاسل التوريد في بعضها لا تعتمد على سلوك أمريكا وحلفائها».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن الأمر يمهد لبداية عهد جديد، وتحرك نحو تعدد الأطراف الحقيقي، وليس التعدد الذي يحاول الغرب فرضه، مشيرًا إلى أن «تلك الحركة غير قابلة للإيقاف».

وأشار إلى أن صياغة عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب، قد يتأخر لبعض الوقت، مقترحًا على الجانب الغربي بدء تطبيق معايير الديمقراطية على العلاقات الدولية، وخاصة أنهم دائما ما يثيرون ملف الديمقراطية ويتحدثون عن سيادة القانون.

وتابع: «الأمم المتحدة قائمة على احترام المساواة في السيادة بين الدول، وهي مبادئ يجب احترامها في العلاقات الدولية، دعوا الآخرين ينصتون لبعض وكل دولة تتخذ قرارها».

ولفت إلى أن الطلب من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، عدم اللقاء مع روسيا والصين أو عدم التقاط صور مع مسؤوليهم، ضد كرامة من يحاولون فعل هذا.