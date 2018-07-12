أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة طما وقرى سلامون ومشطا والمدمر بمركز طما، غد الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة من فجر نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأن يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه السكساكا السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

وأضاف أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتناشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.