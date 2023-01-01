مبعوث فرنسي يصل لبنان غدا لإيجاد حل توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية

يصل الوزير الفرنسي السابق والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان إلى لبنان، غدا الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين، وتمثل جزءا من مهمته الهادفة لإيجاد حل توافقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.



وأعلنت السفارة الفرنسية في لبنان، اليوم الإثنين، نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن لو دريان سيقوم " بزيارة ثانية إلى لبنان في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 يوليو".



وقالت إن رحلته الأولى من 21 إلى 24 يونيو مكنته من "لقاء ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني، كما التقى بمسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين.



وتوجه الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في لبنان بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 10 إلى 12 يوليو ثم إلى قطر، حيث شارك في 17 يوليو في لقاء خاص بلبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة ومصر، قبل أن يعود إلى السعودية في 18 يوليو الحالي".



وأشارت إلى أن "هذه الرحلة الثانية له إلى لبنان هي جزء من مهمته للمساعي الحميدة التي يقوم بها، بهدف أن يهيئ جميع أصحاب المصلحة المعنيين الظروف المواتية لإيجاد حل توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية الذي هو خطوة أساسية لإعادة سير المؤسسات السياسية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للشروع في طريق الانتعاش".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن في يونيو الماضي الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلا شخصيا له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان، على أن يقدّم لودريان مقترحات في هذا الشأن إلى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ورئيس الجمهورية الفرنسية.



ويذكر أن لبنان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.



ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين، ولم يتمكن المسؤولون اللبنانيون من إجراء الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى التعافي الاقتصادي.