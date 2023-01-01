الأونروا تطلق نداء للحصول على 23 مليون دولار لاستعادة الخدمات في مخيم جنين

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الإثنين، نداء للحصول على 8ر23 مليون دولار من أجل استجابتها الطارئة متعددة القطاعات، في أعقاب العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة مطلع شهر يوليو الجاري.

وأسفرت العملية التي استمرت يومين عن مقتل 12 شخصا، من بينهم أربعة أطفال ، وإصابة 140 آخرين.

وقال مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية آدم بولوكوس، في بيان أوردته الوكالة على موقعها الإلكتروني: "مرة أخرى، نحن بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئي فلسطين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".

وأضاف بولوكوس: "لقد بدأنا في تلقي التعهدات، بما في ذلك تعهد سخي للغاية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكننا بحاجة إلى المزيد من الأموال حتى نتمكن من استعادة الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية، والمعونات النقدية الطارئة والايواء للأسر المتضررة. كما يتوجب علينا معالجة احتياجات الصحة النفسية من خلال الدعم النفسي الاجتماعي للاجئي فلسطين والمستجيبين الأوائل".

وأجبرت العملية العسكرية الإسرائيلية، ما لا يقل عن 3,500 لاجئ من فلسطين على الفرار من منازلهم خلال العملية العسكرية فيما تضرر ما يقرب من 1000 منزل في المخيم.

ومن بين تلك المنازل، دمر 41 منزلا ولحقت أضرار جسيمة بأكثر من 70 منها. كما تعرضت البنية التحتية المدنية للمخيم لأضرار جسيمة، حيث دمرت تسع كيلومترات من شبكات المياه والصرف الصحي، وتم تدمير حوالي أربع كيلومترات من الطرق.

وأصيبت عدة مرافق تابعة للأونروا في المخيم بأضرار.

وقد تعرض مركز الأونروا الصحي، وهو المركز الوحيد المتوفر في المخيم، لأضرار بالغة وهو الآن خارج الخدمة.