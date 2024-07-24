الجيش الإسرائيلي: نشاط قاعدة رامات دافيد الجوية لم يتأثر بصور مسيرة حزب الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مقطع الفيديو الذي نشره حزب الله اللبناني، وأظهر صورًا لقاعدة رامات دافيد الجوية، التقط بمسيّرة مخصصة للتصوير.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن نشاط القاعدة الجوية لم يتأثر بصور مسيرة حزب الله.

وأكمل: «يواصل الجيش ومن ضمنه سلاح الجو العمل ضد الوحدة الجوية لحزب الله، ليستهدف مئات الأهداف من هذه الوحدة على مدار الأشهر الأخيرة».

وفي وقت سابق، نشر حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يقول إنها تابعة لمسيرة «الهدهد» يُظهر مشاهد لقاعدة رامات دافيد الجوية التي تبعد عن الحدود اللبنانية 46 كيلومترا.

وقال مصدر في حزب الله لقناة «الميادين»، إن «الشريط المصور جرى تصويره كلياً يوم أمس أي في الـ23 من يوليو الحالي».

وأشار إلى أن «توقيت تصوير المقطع مرتبط بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعاصمة الأمريكية واشنطن»، قائلًا إنه «يحمل رسالة واضحة الدلالات».

وأضاف: «بعد العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة فإن رسالة اليوم هي التشديد على وحدة جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني».

وذكر أنها «ربما تكون هذه المرة الأولى في تاريخ الاحتلال، التي يجري فيها اختراق المجال الجوي لقاعدة جوية إسرائيلية».

ولفت إلى أن «المقاومة تمكنت من تضليل الدفاعات الجوية وأجهزة الرصد والاستطلاع والعودة بالصور المطلوبة للقاعدة الجوية».

وصرح بأن «المقاومة تمكنت من إرسال الطائرة، على الرغم من الاستنفار العالي داخل الكيان الصهيوني وتوقعه هجمات من اليمن».