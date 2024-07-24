الاتحاد السكندري يعود للتدريبات الجماعية استعداداً لإنبي في الدوري

استأنف الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد السكندري، زعيم الثغر، تدريباته الجماعية، تحت قيادة الكابتن أحمد ساري، المدير الفني للفريق، على أرض ملعب النادي بفرع سموحة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها المدير الفني للاعبين لمدة 48.

حيث خاض فريق الاتحاد السكندري مواجهته الأخيرة أمام نظيره البنك الأهلي مساء السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي للفريقان، في إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، موسم 2023/2024، دوري نايل.

واتسمت التدريبات الجماعية مساء أمس بالجدية والصرامة من جانب المدير الفنى، حيث خاض الفريق تقسيمات فنية وتكتيكية بين اللاعبين للتدريب عليها وتنفيذها فى المباراة المقبلة أمام إنبي يوم 31 يوليو الجارى على ارض ملعب استاد الاسكندرية الرياضى،ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.