التحقيق مع عضو بمجلس استشاري تابع للبديل الألماني بتهمة تهديد نائب المستشار

يحقق الادعاء العام الألماني في مدينة بوتسدام مع عضو في مجلس استشاري محلي تابع لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية براندنبورج (عاصمتها بوتسدام) بسبب تهديد محتمل لروبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ في الحكومة الاتحادية الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الادعاء ردا على سؤال عن هذا الموضوع إن الادعاء بدأ التحقيق في الواقعة بوصفها تحضيرا لجريمة عنف خطيرة تهدد الدولة وذلك في أبريل 2023.

ووفقا لتقرير صحيفة "ميركيشه الجماينه"، فإنه يُعْتَقَد أن الرجل هدد بإطلاق النار على هابيك.

ولم يقدم الادعاء العام أي معلومات إضافية حول التحقيقات. كما لم توضح المتحدثة ما السبب الذي أدى إلى بدء التحقيق منذ أكثر من عام. غير أن صحيفة "ميركيشه الجماينه" أفادت في تقريرها بأن التحقيقات جاءت على خلفية معلومات وردت إلى الادعاء العام من جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) مشيرة إلى أن الجهاز كان يقوم بالتحقيق في الوسط المحيط بمجلة "كومباكت".

يذكر أن السلطات الألمانية حظرت صدور مجلة "كومباكت" بعد أن صنفها جهاز حماية الدستور كمنظمة يمينية متطرفة، كما حظرت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر الشركة الإعلامية بالإضافة إلى شركة "كونسبكت فيلم". قبل أسبوع، تم تفتيش مقرات المنظمة وكذلك مساكن أطراف بارزة، بما في ذلك منزل رئيس التحرير يورجن إلزيسر.

وقالت الصحيفة في تحقيقها إنه يُعْتَقَد أن الرجل الذي يحقق معه الادعاء في بوتسدام، كان يقوم بأعمال صيانة للمجلة. وأضافت الصحيفة أنه يُعْتَقَد أن التصريحات ضد هابيك جاءت في محادثة مع رئيس تحرير المجلة. ورفض الادعاء العام تقديم أي معلومات بخصوص ذلك مشيرا إلى التحقيقات الجارية.



