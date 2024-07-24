3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا وطوباس وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

واستشهد أحد أفراد الضابطة الجمركية وأصيب آخر بجروح، برصاص جيش الاحتلال في مدينة طوباس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت الشهيد عبد الناصر سرحان من مخيم بلاطة، وهو أحد أفراد الضابطة الجمركية، وشخص أخر مصاب بالصدر وصفت جروحه بالمتوسطة إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اقتحم المدينة في البداية بوحدات خاصة "مستعربين"، ثم دفع بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير.

وأفادت الوكالة بارتقاء شهيد آخر برصاص الاحتلال في مدينة طولكرم.

كما استشهد الشاب أحمد نضال أصلان، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 8 أشخاص آخرين أصيبوا خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا، 6 منهم بالرصاص الحي و2 جراء الاعتداء بالضرب، ونقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

كما فجر جيش الاحتلال منزل الشهيد محمد مناصرة بعد محاصرته، وإخلاء المنازل المجاورة له، كما داهم الاحتلال عدة منازل في المخيم وأحدث فيها دمارا واسعا.

يذكر أن الشهيد مناصرة ارتقى برصاص الاحتلال في فبراير الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.