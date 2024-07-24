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حزب الله يبث صور لعمليات استطلاع فوق قاعدة عسكرية إسرائيلية

وكالات
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 2:34 م

نشر حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر عمليات استطلاع بطائرة بدون طيار فوق قاعدة رامات دافيد العسكرية الإسرائيلية.

ووفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، تضم القاعدة مقاتلات حربية ومروحيات قتالية ومروحيات النقل والإنقاذ ومروحيات الاستطلاع البحري ومنظومات حرب إلكترونية هجومية.

وقال مصدر في حزب الله لـ"الجزيرة" إن الشريط تم تصويره بالكامل يوم ٢٣ يوليو الحالي، مؤكدا أن توقيت نشر الشريط مرتبط بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت طائرات مقاتلة إسرائيلية غارة على مبنى في بلدة شيحين بجنوب لبنان، فيما اصيب جندي في جيش الاحتلال بجروح بالغة جراء قصف صاروخي من لبنان استهدف تجاه مستوطنة كريات شمونة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن المبني الذي استهدفه في بلدة شيحين بجنوب لبنان كان يستخدمه حزب الله لإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وأضاف أنه تم استهداف مستودع أسلحة، تابع لحزب الله في بلدة "كفر حمام"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونشر جيش الاحتلال لقطات من الغارة، قائلا إن الانفجارات الثانوية، التي شوهدت في مقطع الفيديو، تشير إلى وجود عدد كبير من الأسلحة في الموقع.

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