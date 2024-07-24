إندونيسسيا تدين الجهود التشريعية الإسرائيلية لفرض قيود على عمليات أونروا

أدانت إندونيسيا بشدة الجهود التشريعية لإسرائيل لفرض قيود على مهام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في الشرق الأدنى (أونروا) بوصفها "منظمة إرهابية".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد مرر ، أمس الأول الاثنين ثلاثة مشاريع قوانين، في قراءتها الأولى، التي حال تبنيها، ستفرض حظرا بشكل فعال على أنشطة أونروا في الأراضي الإسرائيلية، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الإندونيسية، في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إن "الجهود الممنهجة الإسرائيلية لتفكيك أونروا، غير مقبولة وبالتالي تنفي حقوق اللاجئين الفلسطينيين للعودة وإعادتهم إلى بلادهم".

وأكدت الوزارة مجددا دعم إندونيسيا الراسخ لأونروا وحثت المجتمع الدولي على الدفاع عن المهمة الإنسانية للوكالة، التي تعتير حيوية لملايين الفلسطينيين.

وتهدف مشاريع القوانين الثلاثة التي صادق عليها البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، إلى إغلاق الأونروا.

ووافق الكنيست على مشروع القانون الأول الذي من شأنه منع المنظمة الأممية من العمل على الأراضي الإسرائيلية، بأغلبية 58 صوتا مقابل اعتراض 9 أصوات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويهدف مشروع القانون الثاني، إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، وتم تمريره بأغلبية 63 صوتا مقابل اعتراض 9 أصوات.

أما مشروع القانون الثالث، والذي من شأنه تصنيف الأونروا، كمنظمة إرهابية، ويطالب إسرائيل بقطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بأغلبية 50 صوتا مقابل 10 أصوات.