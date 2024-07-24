فلسطين ترحب بموقف الصين مع الموقف الفلسطيني بعد اتفاق الفصائل في بكين

رحبت الرئاسة الفلسطينية بالتصريحات الصادرة عن الصين على لسان وزير خارجيتها، والتي "تنسجم تماما مع الموقف الفلسطيني، والشرعية الدولية"، والتي طالب فيها بسرعة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك المطالبة ببذل الجهود المشتركة "لتمكين دولة فلسطين من فرض ولايتها وحكمها على أرضها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

كما ثمنت الرئاسة، جهود الصين في مساعدة دولة فلسطين في الحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين، "الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية".

واتفقت حركتا حماس وفتح الفلسطينيتان على إنهاء الصراع طويل الأمد بينهما.

ووقعت 14 جماعة فلسطينية، من بينها حماس وفتح، إعلانا في بكين لتعزيز الوحدة الفلسطينية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية الثلاثاء، إن الهدف من وراء الإعلان هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

جدير بالذكر أنه ثمة اتفاقيات مماثلة كانت قد تم إبرامها بين الحركتين في الماضي، ولكن بدون أن تحرز أي تقدم، لذلك قوبل الإعلان الجديد بقدر كبير من التشكك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية أيضا.

ومن جانبه، هاجم وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد موافقة حركة فتح التي يقودها، على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس، لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.