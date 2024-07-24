سنتكوم تعلن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأربعاء، تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت في بيان عبر منصة إكس: «خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين في منطقة (لم تسمها) يسيطرون عليها في اليمن».

وأضافت أنه تقرر أن منصات إطلاق الصواريخ هذه تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية.

وتابعت: «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا».

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأهدافا في إسرائيل، تضامنا مع غزة.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.