نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن مصدر إسرائيلي قوله إن رد حركة حماس على مقترح وقف النار وتبادل الأسرى كان إيجابيا، مشيرا إلى أن هناك تفاؤل متزايد بتضييق الفجوات وإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المصدر أن استدعاء فريق التفاوض جاء لاتخاذ قرارات بشأن المفاوضات وهو أمر لا يمكن أن يتم عن بعد، موضحا: "استدعاؤنا لفريق التفاوض من قطر لا يشير لوجود أزمة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إعادة الفريق المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة بعد أكثر من أسبوعين المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس.

وجاء عن مكتب نتنياهو، أنه "تقرر إعادة الفريق المفاوض لإجراء مشاورات في إسرائيل في ضوء رد حماس الذي قدمته صباحا"، مضيفا "نقدر مساعي الوسطاء مصر وقطر والمبعوث (الأمريكي) ويتكوف من أجل تحقيق اختراق في المحادثات".

وفي سياق متصل، قال مسئول إسرائيلي مطلع، إن المفاوضات لم تنهر وعودة الفريق المفاوض منسقة بين الأطراف وذلك من أجل اتخاذ قرارات مصيرية.



