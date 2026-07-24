استمرار تحذيرات منع نزول البحر في شمال سيناء لليوم الثاني بسبب ارتفاع الأمواج

تواصلت في شمال سيناء لليوم الثاني على التوالي تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند التوجه للشواطئ، والامتناع التام عن نزول البحر نظرا لاضطراب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، حرصا على سلامة الجميع.

وفي بيان لها، شددت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء على أهمية الالتزام بالسباحة فقط في المناطق التي يتواجد بها منقذون، والتأكد من حالة البحر قبل الدخول إلى المياه، مع ضرورة التعاون الكامل مع طواقم الإنقاذ واتباع إرشاداتهم بدقة.

من جهة أخرى، قررت الجهات المختصة إغلاق بوغاز ميناء العريش البحري اليوم الجمعة؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، وأشارت مصادر إلى توقف حركة الملاحة لحين استقرار الطقس.