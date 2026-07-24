واشنطن ولندن تبحثان تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز

كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين ومصدرين مطلعين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، لبحث تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره الجمعة، أن إعادة فتح المضيق أمام حركة الشحن التجاري تعد أحد العناصر الأساسية في أي استراتيجية أميركية للخروج من الحرب مع إيران، فضلاً عن كونه جزءاً رئيسياً من الجهود الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب الدبلوماسيين الأوروبيين، لا يزال موعد الاجتماع وجدول أعماله قيد المناقشة ولم يُحسما بعد، إلا أنه من المتوقع أن يضم وزراء دفاع وكبار القادة العسكريين من دول غربية وأخرى في المنطقة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يحضر الاجتماع وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) على طلب الموقع الحصول على تعليق، فيما امتنعت السفارة البريطانية في واشنطن عن التعليق.

التصعيد العسكري في مضيق هرمز

ومنذ أن بدأت إيران مهاجمة السفن في مضيق هرمز قبل أسبوعين، تنفذ الولايات المتحدة ضربات يومية تستهدف مواقع عسكرية إيرانية على طول الساحل الجنوبي للبلاد.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، لم تُسجَّل أي هجمات إيرانية على سفن تجارية. ويقول بعض مسؤولي الدفاع الأميركيين إن السبب يعود إلى أن الضربات الأميركية قضت عملياً على القدرات العسكرية الإيرانية في محيط المضيق.

في المقابل، يرى مسؤولون آخرون أن طهران لا تزال تمتلك القدرة على مهاجمة السفن في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، الأربعاء، بقصف الجسور ومحطات الكهرباء، بما في ذلك داخل طهران، إذا شنت إيران مزيداً من الهجمات على السفن في المضيق.

جهود وساطة متواصلة

ويأتي هذا التصعيد عقب انتهاء مفاوضات سابقة بين عُمان وإيران وقطر دون نتائج، قبل أن يصل وفد عماني الجمعة إلى طهران لاستئناف المحادثات بشأن آليات إعادة فتح المضيق.

ونقل الموقع عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ناقش مع نظيره الباكستاني، الذي يؤدي دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مبادرات ومقترحات مختلفة، مضيفاً: "المشكلة بيننا وبين الولايات المتحدة ليست غياب الوسيط، بل تكمن في النهج الأميركي".

وأضاف أن إيران "لن ترضخ للترهيب الأميركي"، وستحمي مصالحها في مضيق هرمز. وتابع: "ما دامت الأهداف والمطالب المشروعة للشعب الإيراني لم تتحقق، فمن الطبيعي أن نواصل مسارنا".

كما أجرى عراقجي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، بحثا خلاله "أمن الملاحة البحرية وعبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء في البيان أن "الوزيرين شددا على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة البحرية، وبحثا الحلول الإقليمية وأوجه التعاون الرامية إلى منع مزيدٍ من التصعيد في المنطقة".

واشنطن تسعى إلى تحالف بحري

ووفقاً لمصادر "أكسيوس"، تسعى الولايات المتحدة إلى البناء على المناقشات التي أجرتها بريطانيا وفرنسا مع عدد من الدول خلال الأشهر الماضية بشأن إمكانية تشكيل تحالف دولي خاص بمضيق هرمز.

وأوضحت المصادر أن أحد الشروط الرئيسية التي وضعتها دول عدة يتمثل في توقف القتال في المضيق، بما يضمن توافر ظروف ميدانية آمنة تسمح بإطلاق مهمة بحرية دولية.

وذكرت المصادر أن واشنطن ترغب في أن ترسل الدول الحليفة قدرات عسكرية إلى المنطقة، تشمل سفن إزالة الألغام، وقطعاً بحرية، وطائرات مسيّرة، للمساعدة في تأمين ممرات الشحن.

ونقل الموقع عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: "الأميركيون يبحثون عن مَخرَج، ويريدون مساعدتنا".