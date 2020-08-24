وزارة البيئة تنظم حملة لتنظيف شاطئ قرية بالساحل الشمالي

• فؤاد: نهدف لوضع خارطة طريق واضحة تساعد مصر على اتخاذ خطوات عملية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية

نظمت وزارة البيئة، حملة تنظيف شاطئ قرية "sea shell" بالساحل الشمالي، بالتعاون مع فريق "بانلاستيك مصر" و"بنك القاهرة"؛ بهدف توعية النزلاء بأخطار البلاستيك أحادي الاستخدام، وحثهم على التقليل من استخدامه والاتجاه نحو بدائل قابلة للتحلل تساهم في حماية البيئة. جاء ذلك في إطار الحملة الرئاسية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر".

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، دعم الوزارة لتلك الحملة الهادفة التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة من أخطار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام الذي يمكث في البيئة لسنين تصل لـ450 عاما، متسببا في ضرر بالغ على الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية، مضيفة أنه سيتم استكمال تنظيم مزيد من الحملات عند فتح الشواطئ العامة بالإسكندرية.

وأشارت فؤاد إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا في نوفمبر الماضى، بأن تتولى وزارة البيئة التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد خارطة طريق للدولة؛ للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أسوة بدول قطعت شوطا كبيرا فى هذا المجال، موضحةً أنه لا يوجد سيناريو موحد تعتمد عليه الدول للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، ولكن كل دولة تضع ما يناسب ظروفها الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشادت وزيرة البيئة، بأعضاء الحملة وسعيهم لأداء دور اجتماعي مهم من شأنه حماية البيئة، وهذا دليلاً على وعي الشباب بالأخطار التى تهدد البيئة، آملةً أن تزداد تلك المبادرات الشبابية فى المستقبل لما لهم من قدرة كبيرة على إقناع وجذب فئات عديدة فى المجتمع لتبنى السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، حيث تتطلع الوزارة إلى مبادرات شبابية أكثر فى مجال حماية البيئة، كما تعد هذه الحملة نموذجا رائعا لدمج المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك القطاع الخاص فى العمل البيئي.

وبدأت فعاليات حملة التنظيف بتقسيم أعضاء الحملة إلى مجموعات صغيرة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا المستجد، وقام أعضاء الحملة بتسليم المشاركين المعدات اللازمة للتنظيف كالقفازات والأكياس الصديقة للبيئة، وتم البدء فى عملية تنظيف وتجميع كل المخلفات الموجودة بالشاطئ من زجاجات وأدوات مائدة وأكياس بلاستيكية ومناديل ورقية وغيرها من المخلفات، ثم تسليم ما جمعه كل فرد لفريق الفحص والوزن للتأكد من المواد البلاستيكية المجموعة ووزنها على سبيل حصر ما تم تجميعه.

وفى نهاية اليوم، قام أعضاء الحملة بوضع المخلفات المجمعة خلال اليوم فى هيكل حديدي سمكي الشكل كإشارة رمزية لما يفعله البلاستيك بالكائنات البحرية، كما تم توزيع هدايا رمزية لكل مشارك من منتجات صديقة للبيئة من إنتاج شركة "بانلاستيك مصر".

وذكر بيان الوزارة أنه مع بدء العودة التدريجية للأنشطة الحياتية ومنها النشاط السياحي، أصدرت وزارة البيئة أدلة إرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بالمحميات الطبيعية تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وفي حالة الاضطرار لاستخدام منتجات بلاستيكية فالمراكب ملزمة بالتخلص منها في حاويات مخصصة يتم تسليمها لممثلي البيئة بالمحميات للتخلص الآمن منها، كما يتم توعية السائحين بضرورة عدم استخدام الأدوات البلاستيكية والاعتماد على ادواتهم الشخصية التي يمكن استعادتها معهم واستخدامها مرة أخرى.