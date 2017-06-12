 المدعي العام لنيويورك يجبر إريك ترامب على الشهادة في قضية مالية - بوابة الشروق
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المدعي العام لنيويورك يجبر إريك ترامب على الشهادة في قضية مالية

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:51 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:51 م

يسعى المدعي العام في نيويورك إلى إصدار أمر من المحكمة لإجبار إريك ترامب، نجل الرئيس دونالد ترامب، على الإدلاء بشهادته في قضية مالية، وسط اتهامات بأن العائلة ترفض التعاون مع المحققين.

وتعود القضية إلى شهادة أمام الكونجرس، أدلى بها محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي قال إن منظمة ترامب ضخمت أسعار الأصول للحصول على شروط أفضل للقروض، ولكنها قلصت القيمة المعلنة على النماذج الضريبية.

وقالت المدعية العامة ليتيتيا جيمس، في بيان اليوم الاثنين، إن إريك ترامب رفض المثول تماماً للإدلاء بشهادته بناء على مذكرة استدعاء، على الرغم من كونه شخصية مهمة في بعض المعاملات.

وتم تقديم الطلب يوم الجمعة الماضي، وكان التحقيق قد بدأ في عام 2019، بعد شهادة كوهين، واعترف كوهين بأنه مذنب في جرائم ضريبية ومالية وقضى عقوبة السجن.


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