إصابة 22 شخصا واحتجاز 70 تحت الانقاض إثر انهيار عقار بالهند

أعلنت الشرطة الهندية إصابة 22 شخصًا على الأقل، مع مخاوف من احتجاز 70 آخرين تحت أنقاض عقار سكني من خمسة طوابق، بعد انهياره اليوم الاثنين، في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد.



وقال رئيس الشرطة الإقليمية أنيل باراسكار، إن العقار السكني الذي يقال إنه يضم نحو 45 أسرة انهار في مقاطعة رايجاد مساء اليوم.



وأضاف "باراسكار" عبر الهاتف من موقع العقار: "جرى إنقاذ 33 شخصًا على الأقل ونقلوا إلى المستشفى، ونعتقد أن ما يصل إلى 70 شخصًا قد يكونوا محاصرين تحت الأنقاض".



وأوضح أنه من غير الواضح السبب وراء انهيار العقار وجرى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.



وأشار إلى أن ثلاثة فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث هرعوا إلى موقع الحادث وسوف ينفذون عمليات إنقاذ طوال الليل إلى جانب أجهزة الشرطة والإطفاء.