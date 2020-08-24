تنفيذ 72 قرار إزالة تعديات على المجاري المائية في إدكو والمحمودية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، وكذا إزالة كل أشكال التعديات لإحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجاري المائية ومنافعها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ 72 قرار إزالة على إجمالي مساحة 7684 مترا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشرطة، حيث تم تنفيذ 10 قرارات إزالة عبارة عن مبان وزراعات على مصرف الطلمبات الرئيسي بزمام هندسة صرف إدكو بمساحة 3487 مترا.

وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المحمودية، تم تنفيذ 62 قرار إزالة على ترعة المحمودية بزمام هندسة ري المحمودية، وهي عبارة عن 40 قرار إزالة لمباني بالطوب الأبيض والخرسانة بمسطح 2592 مترا، و22 قرار إزالة لزراعات بمسطح 1605 أمتار.