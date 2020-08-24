وزير النفط السوري: إخماد النيران بشكل نهائي في خط الغاز العربي بعد تعرضه لاعتداء إرهابي

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري المكلف بتسيير الأعمال المهندس علي غانم، إخماد النيران التي اندلعت في خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا بشكل كامل وذلك بعد تعرضه لاعتداء إرهابي فجر اليوم الاثنين.

وقال غانم - فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" - إن الانفجار، الذي تعرض له خط الغاز العربي، ناجم عن عمل إرهابي، مشيراً إلى أنه وبعد إخماد الحريق بشكل كامل بدأت على الفور عمليات الكشف الفني على الخط لإجراء الصيانة وتبديل المقاطع المتضررة، وخلال الساعات المقبلة سيتم تزويد محطات التوليد بالغاز وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء الإرهابي.

وأضاف "لقد استطعنا فصل الصمامات المقطعية الخاصة بهذا الخط الذي يبلغ قطره 36 إنشاً وبقدرة 7 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا حسب مراحلها بمعنى نفصل موقع العطل أو الاعتداء الإرهابي على هذا الخط، وبالتالي إعادة تغذية محطة الناصرية بالغاز ومحطة جندر وعودة التيار الكهربائي تدريجياً".

بدوره..أكد وزير الكهرباء المكلف بتسيير الأعمال المهندس محمد زهير خربوطلي أن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق.

وقال خربوطلى - في تصريح لـ سانا - "تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية ريثما تتم إعادة إصلاح خط الغاز وإعادة الوضع الكهربائي إلى ما كان عليه".

وأضاف أن كل الورشات الفنية سواء في وزارة النفط والثروة المعدنية أو وزارة الكهرباء ومحطات التوليد والمنظومة الكهربائية على أتم الجاهزية لإعادة التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه خلال الفترة القادمة.

وتعرض خط الغاز العربي المغذي للمنطقة الجنوبية بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق لاعتداء إرهابي فجرا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا.