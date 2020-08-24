 وزير داخلية الوفاق: مندسون بين الأجهزة الأمنية أطلقوا النار على المتظاهرين السلميين في ‎طرابلس - بوابة الشروق
الإثنين 24 أغسطس 2020 1:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير داخلية الوفاق: مندسون بين الأجهزة الأمنية أطلقوا النار على المتظاهرين السلميين في ‎طرابلس

هدى أمين
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 1:28 ص

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، إن «مندسين بين الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المظاهرة أطلقوا النار على المتظاهرين السلميين في ‎طرابلس».
وأضاف نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، مساء الأحد، أنه ‏‎«تم التعرف على المندسين بين الأجهزة الأمنية، وجاري ضبطهم بسبب إطلاقهم النار».
وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت، مساء الأحد، بأنه تم إطلاق النار بكثافة على المتظاهرين المنددين بوجود المرتزقة وتردي الوضع المعيشي والتدخل الأجنبي في العاصمة طرابلس.
وخرجت في العاصمة الليبية طرابلس تظاهرات؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك