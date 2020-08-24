وزير داخلية الوفاق: مندسون بين الأجهزة الأمنية أطلقوا النار على المتظاهرين السلميين في ‎طرابلس

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، إن «مندسين بين الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المظاهرة أطلقوا النار على المتظاهرين السلميين في ‎طرابلس».

وأضاف نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، مساء الأحد، أنه ‏‎«تم التعرف على المندسين بين الأجهزة الأمنية، وجاري ضبطهم بسبب إطلاقهم النار».

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت، مساء الأحد، بأنه تم إطلاق النار بكثافة على المتظاهرين المنددين بوجود المرتزقة وتردي الوضع المعيشي والتدخل الأجنبي في العاصمة طرابلس.

وخرجت في العاصمة الليبية طرابلس تظاهرات؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع.